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Pocos policías padecen estrés en SLP: SSPC

Por Rolando Morales

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
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Pocos policías padecen estrés en SLP: SSPC
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      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que un promedio de cuatro a cinco elementos de la corporación han solicitado atención psicológica para atender situaciones relacionadas con estrés laboral.

      Al ser cuestionado sobre los mecanismos de salud mental con los que cuenta la dependencia, a raíz del reciente suicidio de un elemento de seguridad en León, Guanajuato, el funcionario señaló que la corporación mantiene un seguimiento permanente a través de su área de Psicología.

      Explicó que la SSPC cuenta con personal especializado que realiza ejercicios y actividades dirigidas a los elementos operativos durante el desarrollo de sus funciones, con el objetivo de detectar y atender oportunamente posibles afectaciones emocionales.

      Villa Gutiérrez agregó que la dependencia también se apoya en los servicios que ofrece el Sistema Municipal DIF, particularmente a través de la Dirección de Salud Mental, para canalizar a aquellos policías que requieren atención profesional derivada de alguna situación personal o laboral.

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      El secretario indicó que, hasta el momento, los casos detectados son pocos y precisó que quienes han solicitado apoyo lo han hecho principalmente para atender cuadros de estrés. Según detalló, el número de elementos que han recurrido a este acompañamiento psicológico se mantiene entre cuatro y cinco integrantes de la corporación.

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