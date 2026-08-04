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Explosión mató a agentes de la Guardia Civil

Aun no se determina si fue auto bomba: fiscal

Por Rubén Pacheco

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Explosión mató a agentes de la Guardia Civil
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      Los tres policías estatales que atendían el fin de semana antepasado un reporte en la delegación capitalina La Pila, fallecieron por las esquirlas que salieron expulsadas de la explosión de un vehículo estacionado, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      Detalles confirmados

      Michele Guadalupe Stevens Martínez, Mariano Martínez Bautista y Jesús Salazar Santos, son los tres oficiales caídos en el cumplimiento de su deber, todos originarios de municipios huastecos.

      La fiscal relató que cuatro elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) circulaban en una patrulla, quienes tras detenerse descendieron de la unidad, se acercaron a pie al vehículo y sobrevino el estallido, donde fallecieron tres y otro resultó herido.

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      ¿Cómo ocurrió la explosión?

      Remarcó que, si bien todavía continúan las investigaciones ministeriales, existe una probabilidad de que la unidad vehicular haya tenido gasolina u otro combustible en su interior.

      Cuestionada sobre si se trató de un "coche bomba", matizó que hasta el momento no es posible determinarlo, por ende, sigue en proceso de desarrollo el dictamen pericial para identificar el mecanismo de la detonación, que incluso podría obtenerse de otra fiscalía del país.

      "Estamos todavía en etapa de investigación. Se están realizando diversas indagatorias para establecer a los probables intervinientes en estos hechos (...) nosotros no tenemos hasta ahorita un dictamen final en el cuál se determine la causa de la explosión", remató.

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