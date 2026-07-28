Policías, los más señalados por ciudadanos

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Por la cercanía que existe con la ciudadanía, muchas veces las policías municipales suelen ser las instancias de seguridad pública más cuestionadas, consideró J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Argumentó que se debe en gran medida en cómo le vaya al ciudadano cuando requiere de un servicio o auxilio, en caso de tratarse de corporaciones de seguridad. "Ahora sí que, es como lo califican, lo etiquetan", agregó.

De entre seis instituciones, tanto la Guardia Civil Municipal (GCM) de Soledad de Graciano Sánchez y la Policía Municipal capitalina, son las corporaciones de seguridad con menor confianza y efectividad entre la población de 18 años y más de la zona urbana de San Luis Potosí.

El funcionario estatal remarcó que la aplicación y cumplimiento de los exámenes de control y confianza permitirá obtener elementos con mejores niveles de certificación, por ende, es indispensable que todas las policías municipales las promuevan y acaten.

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Urgió a mantener una colaboración estrecha y permanente entre los tres órdenes de gobierno, porque en materia de pacificación y garantizar la seguridad de la ciudadanía ninguna administración puede trabajar de forma aislada y autónoma.

"Vamos a seguir fortaleciendo todos los cuerpos de seguridad pública, que vamos a seguir en forma constante, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, vigente el que se revisen bien los requisitos de ingreso y permanencia de todos los integrantes de cuerpos de seguridad pública", concluyó.