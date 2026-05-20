Por arrancar ampliación de la Vía Alterna

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que el Gobierno del Estado se encuentra listo para iniciar una nueva etapa de obras de movilidad en la capital potosina, entre ellas la ampliación de la Vía Alterna hacia la Zona Industrial, cuyos trabajos podrían arrancar en aproximadamente diez días.

Explicó que el nuevo tramo conectará del Eje 122 al 140 y forma parte de la estrategia estatal para disminuir la carga vehicular en una de las zonas con mayor tránsito de transporte pesado y actividad industrial de la ciudad.

Señaló que este proyecto fue presentado junto con otras obras durante una reunión con integrantes del Consejo Potosí.

Entre los proyectos expuestos también se encuentra la rehabilitación total del desnivel de La Familia, infraestructura que registra problemas recurrentes de inundación durante las lluvias. De acuerdo con Gallardo Cardona, la intención es prácticamente reconstruir el paso a desnivel para evitar afectaciones a la circulación.

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