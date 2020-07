Por pandemia, este año no habrá alza salarial para burócratas estatales

Desde hace dos semanas, el Gobierno del Estado notificó a los líderes sindicales que este año no habrá incremento salarial, debido a la pandemia de COVID-19 que continúa impactando a la economía mundial, nacional y estatal.

"Hace dos semanas mandaron esa notificación e inclusive también dijeron que eso se iba a donar, para comprar cubrebocas y guantes a la Secretaría de Salud".

Señaló que ese recurso para el incremento salarial, ya estaba presupuestado desde noviembre.

"Esos fondos se presupuestaron desde noviembre, y se aprobó en enero debido a que en esas fechas no se tenía conocimiento de la pandemia, por lo que no existe justificación para decir que no", observó.