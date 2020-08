Potosinos prefieren exponerse al Covid que dejar la fiesta

Potosinos desafían al Covid-19, prefieren exponerse al virus que perderse un evento social, la muestra son las bodas y XV años que continúan celebrándose en las iglesias del primer cuadro de la ciudad.

En las últimas tres semanas, la autoridad ha endurecido el llamado a los ciudadanos para evitar realizar todo tipo de fiestas y reuniones que puedan poner en riesgo la salud de los potosinos, y contribuir a que se incrementen los contagios de coronavirus, sin embargo, la sociedad sigue sin atender el llamado.

Un ejemplo es la boda que se celebró el sábado por la tarde en una iglesia del Centro Histórico, a la cita los invitados acudieron con globo blanco en mano para celebrar el encuentro matrimonial de la pareja, además no podía faltar el ahora tradicional cubrebocas y en algunos casos la careta, pero en las imágenes captadas por compañeros gráficos, se observó también a algunos de los invitados que no portaban mascarilla y otros que traían su cubrebocas en el cuello y no en nariz y boca.

Aunque es de reconocer que al menos en esta celebración una persona se encargaba de dar gel antibacterial a los invitados, mientras que otra tomaba la temperatura a los asistentes.

Sin embargo, esta fue sólo una de celebraciones que se han realizado en últimos días, ya que en los más recientes fines de semana, no han faltado las imágenes de quinceañeras, novios y hasta presentaciones al exterior de las iglesias, sin importar el semáforo rojo, las recomendaciones de la autoridad y el riesgo latente que existe de contraer Covid.