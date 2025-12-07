Potosinos trabajan más de 48 horas

Hasta el tercer trimestre del 2025, el 18.7 por ciento de los trabajadores de la capital potosina cuentan con una jornada laboral superior a las 48 horas semanales, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente del periodo de julio a septiembre, señala que el municipio capitalino registró que una población ocupada en total de 567 mil 797 personas, de las cuales 106 mil 496 personas laboran más de 48 horas semanales.

De forma específica, 323 mil 988 personas mantienen una jornada de 35 a 48 horas, 72 mil 37 personas de 15 a 34 horas, 29 mil 92 personas menos de 15 horas. Así como un total de 20 mil 77 personas registraron ausencias temporales con un vínculo laboral y 16 mil 107 personas se mantienen sin clasificar y sin conocer su jornada laboral.

Recientemente, la coordinación estatal potosina del Frente Nacional por las 40 horas externó preocupación al respecto, pues informaron que de acuerdo con la propia ENOE a nivel estatal en San Luis Potosí hay 238 mil 230 personas que laboran más de 48 horas a la semana, de las cuales 69 mil 746 son mujeres. Asimismo, hay empresas industriales en donde se laboran turnos de 12 horas por 4 días, cuando no existe sustento legal para que se lleven a cabo esos esquemas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer Estudio de Dinámica Familiar del Municipio, elaborado por el DIF de San Luis Potosí, reveló que el 56 % de las personas en la capital enfrenta problemas para equilibrar su jornada laboral con el tiempo dedicado a su familia, informó la presidenta del organismo, Estela Arriaga Márquez.