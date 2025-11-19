logo pulso
Pozos no fracasó: Badillo dice que solo atraviesa su "curva de aprendizaje"

El legislador de Morena asegura que las carencias actuales son parte del proceso y que el nuevo municipio es irreversible.

Por Leonel Mora

Noviembre 19, 2025 01:04 p.m.
A
Badillo defiende el proceso.

Badillo defiende el proceso.

Para el diputado morenista Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, la municipalización de Villa de Pozos no es un proyecto fallido, sino un reclamo ciudadano histórico que finalmente pudo concretarse, aunque reconoce que existe una "curva de aprendizaje" que el gobierno municipal deberá superar.

Recordó que el deseo de las y los poceños de dejar de ser una delegación de la capital y convertirse en municipio libredata de hace muchos años y consideró que el proceso, ahora, es irreversible.

Explicó que, como municipio recién creado, Pozos enfrenta carencias, rezagos y problemas inmediatos que no podrán resolverse de la noche a la mañana ni quizá en el primer año, y subrayó que incluso municipios con décadas de existencia todavía arrastran dificultades en materia de servicios públicos.

Basura en Pozos

Badillo Moreno insistió en la existencia de una "curva de aprendizaje" que, en coordinación con la ciudadanía, podrá superarse para que Villa de Pozos alcance un nivel de desarrollo que —dijo— nunca hubiera logrado de haber permanecido como delegación de la capital.

TE PUEDE INTERESAR: Amagan vecinos de Pozos con bloqueo por falta de agua



