Pozos tendrá presencia en la Fenapo 2025

La concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, confirmó que este municipio tendrá presencia en la edición 2025 de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), con la instalación de varios stands de servicios gubernamentales, oferta gastronómica y artesanías.

Dentro del Pabellón Gubernamental, el gobierno poceño ofrecerá trámites como el cobro del impuesto predial y la aplicación de descuentos del 95 % en adeudos de los años 2021, 2022 y 2023, así como del 100 % en multas y recargos.

También se podrá obtener de manera gratuita el Pasaporte Gastronómico, un programa de beneficios y descuentos acumulables para la visita a diversos establecimientos de alimentos y bebidas en Villa de Pozos.

En la Muestra Gastronómica de la Fenapo, el municipio contará con dos representantes que ofrecerán platillos típicosde la región. Además, en el área denominada "El Bodegón" se exhibirá y podrá degustarse el mezcal Corral, elaborado por productores poceños y reconocido a nivel nacional.

Por su parte, el Pabellón Artesanal será otro punto de encuentro donde artesanas y artesanos locales exhibirán y pondrán a la venta piezas únicas elaboradas con técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación.

Rivera Acevedo destacó que el objetivo es "consolidar a Villa de Pozos como un referente de tradición, emprendimiento y servicio público cercano", y que la presencia en la Fenapo "no solo será una oportunidad para promover al municipio, sino también un espacio para contribuir a la economía de nuestros productores y emprendedores".

