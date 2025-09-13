Preocupa a Coparmex por plantón de comerciantes en Plaza de Armas

El plantón instalado por comerciantes informales en la explanada de Plaza de Armas, donde han colocado puestos ambulantes que obstruyen la movilidad peatonal, generó la preocupación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en San Luis Potosí.

Su presidente, Luis Gerardo Ortuño, consideró necesario que las autoridades atiendan de inmediato la situación para evitar que se normalicen estas prácticas de protesta que dañan la imagen de la ciudad.

El dirigente empresarial señaló que, si bien, toda manifestación refleja una necesidad no resuelta, es fundamental que los gobiernos municipal y estatal dialoguen con los inconformes antes de que los reclamos escalen hasta convertirse en bloqueos o plantones. Recordó que estas acciones generan no solo molestias a la ciudadanía, sino también un deterioro en la percepción urbana y turística de la capital potosina.

"Realmente no sé si esta manifestación corresponde a algún reclamo estatal o municipal, pero considero fundamental que se atienda a la gente. No deberíamos llegar al punto de manifestarnos de esta manera, porque el hecho de hacerlo refleja que la ciudadanía tiene necesidades urgentes. Por ello, resulta importante que se les brinde atención", expresó.

Ortuño Díaz hizo un llamado a privilegiar el entendimiento y el acuerdo, al advertir que las vallas, muros o manifestaciones permanentes entre ciudadanos no abonan a la construcción del bien común.