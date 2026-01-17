logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de salud se unen para proteger a los peregrinos

Por Samuel Moreno

Enero 17, 2026 11:50 a.m.
A
Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de San Luis Potosí encabezó la reunión de seguridad para el operativo de la Caravana de la Fe 2026, que partirá el próximo 23 de enero hacia San Juan de los Lagos, Jalisco, informó la dependencia.

En el encuentro participaron la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de salud, quienes acordaron el despliegue de un equipo multidisciplinario para atender a los más de 4,000 peregrinos que se prevé participen en el recorrido.

La ruta oficial contempla que el 23 de enero se realizará la salida desde la Iglesia de Morales hacia San Antonio; el 24 de enero el trayecto continuará hacia La Lugarda, y el 25 de enero se tiene programado el arribo a El Rosario, donde la caravana será entregada a autoridades de Guanajuato.

En ediciones anteriores, la caravana ha movilizado a miles de personas desde San Luis Potosí hacia San Juan de los Lagos, con el acompañamiento de autoridades estatales y federales para garantizar la atención médica y la seguridad en el trayecto. En 2025, por ejemplo, el operativo incluyó coordinación entre cuerpos de auxilio y seguridad para el traslado de peregrinos rumbo al santuario, según reportes oficiales de ese año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades emitieron recomendaciones para los participantes, entre las que se encuentran caminar fuera de la superficie de rodamiento, apagar completamente las fogatas, cuidar la higiene de los alimentos y depositar la basura en su lugar.

El gobierno estatal señaló que el operativo se mantendrá activo durante los días de recorrido para atender cualquier eventualidad que se presente.

LEA TAMBIÉN

Habrá operativo por Caravana de la Fe

Esperan 5 mil peregrinos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026
Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

Preparan operativo para Caravana de la Fe 2026

SLP

Samuel Moreno

Guardia Civil Estatal, Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y autoridades de salud se unen para proteger a los peregrinos

Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos
Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos

Por ajustes presupuestales, PJE no renovó 49 contratos

SLP

Ana Paula Vázquez

Se lanzará una convocatoria para cubrir alrededor de 30 puestos, dijo Lourdes Zarazúa

CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación
CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación

CMIC inicia 2026 con expectativa de recuperación

SLP

Ana Paula Vázquez

Leopoldo Stevens Pérez anticipa un impulso por nuevas obras públicas

Prevén mínimas de 3°C en zona media de SLP
Prevén mínimas de 3°C en zona media de SLP

Prevén mínimas de 3°C en zona media de SLP

SLP

Pulso Online

También pronostican bajas temperaturas de 8°C en zona centro y 8°C en zona altiplano