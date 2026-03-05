Presenta la Feria Nacional de la Enchilada en Soledad

Este jueves, el gobierno de Soledad de Graciano Sánchez hizo la presentación oficial de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2026, edición que tendrá actividades gastronómicas, culturales, deportivas y artísticas de corte.

En la presentación, se informó que la Fenae tendrá variedad; eventos gratuitos; precios accesibles; un certamen gastronómico con premios por más de 30 mil pesos en efectivo; la Carrera Atlética de la Enchilada con circuitos de 10 y tres kilómetros; la Copa Soledad de Futbol, a realizarse en la Unidad Deportiva “21 de Marzo”, con una bolsa de más de 500 mil pesos en efectivo para los ganadores; exhibición de karate y de Strongmanía, y juegos mecánicos totalmente gratuitos.

En el cartel musical se tiene programado, para el sábado 4, Bronco; el domingo 5, Los Acosta; lunes 6, Tropical Panamá y Los Vallenatos de la Cumbia; martes 7, Gloria Trevi; miércoles 8, Luis R. Conríquez; jueves 9, El Tri de Alex Lora; viernes 10, Los Horóscopos de Durango; sábado 11, Los Viejones de Linares y Los Herederos de Nuevo León, y el domingo 12, La Arrolladora Banda El Limón cerrará el evento ferial.

La Feria Nacional de la Enchilada cumple 14 años este 2026.

