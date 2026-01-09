Presentará EGC propuesta para director de Interapas este lunes

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que continúa el análisis para designar a la persona que encabezará la Dirección General del Interapas, tras la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

Señaló que el perfil buscado deberá ser "altamente técnico" y con especial orientación financiera, al considerar que la crisis principal del organismo operador no responde únicamente a temas hidráulicos o de ingeniería.

Galindo adelantó que este planteamiento fue compartido con el gobernador del estado y que ambos acordaron trabajar de manera conjunta en materia hídrica. "Lo que más le duele ahorita al Interapas es el tema financiero", subrayó.

El edil detalló que podría presentarse una propuesta en la Junta de Gobierno del próximo lunes; sin embargo, precisó que no existe un plazo legal definido para la designación. Explicó que el reglamento prevé que, ante la ausencia del titular, cada dirección del organismo asuma responsabilidades operativas, motivo por el cual él ha mantenido supervisión directa. "Prácticamente desde el lunes he estado todos los días en Interapas y voy a seguir yendo, aún después de nombrar director", afirmó.

Respecto al abasto de agua, aseguró que la infraestructura del organismo opera con relativa normalidad, salvo dos pozos que se encuentran en mantenimiento.

Indicó que el acueducto de El Realito reanudó el envío, aunque el suministro fue rechazado inicialmente por llegar turbio y comprometer la calidad del servicio, la cual ya fue restablecida este jueves.

Finalmente, Galindo adelantó que iniciarán acercamientos con el municipio de Soledad de Graciano Sánchez ante la eventual separación administrativa del organismo, con el objetivo de "tejer una ruta que no afecte a los potosinos".