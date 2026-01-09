Exportación automotriz cierra 2025 con un retroceso de 2.6%

La industria automotriz en México cerró 2025 con la exportación de 3 millones 385 mil 785 vehículos, una disminución de 2.6% respecto a 2024, de acuerdo con cifras del Inegi.

En diciembre, la exportación de vehículos registró un retroceso de 14.5%, con el envío de 227 mil 262 unidades al extranjero. Cabe recordar que más del 80% de las exportaciones automotrices se envían a Estados Unidos.

Las armadoras que registraron la mayor caída en exportación fueron Mazda con un 37.6% menos, debido a lo complicado que ha sido pagar los aranceles para enviar vehículos a Estados Unidos.

Honda disminuyó un 20.5% sus exportaciones en 2025; y Volkswagen un 16.2%.

En tanto, Nissan cerró el año con una disminución de 12% en su volumen de exportación. La automotriz está atravesando por una reconfiguración de su línea de producción en todo el mundo.

Ford cierra planta CIVAC de Cuernavaca

En México, está llevando a cabo el cierre de la planta de CIVAC en Cuernavaca, Morelos, trasladando parte de la producción a Aguascalientes. Y en Aguascalientes está cerrando la planta COMPAS que opera en asociación con Daimler-Mercedes Benz.

En tanto, BMW redujo un 7% sus exportaciones en 2025; Audi un 2.2%; General Motors un 1%; Stellantis un 5%; y Mercedes-Benz un 13.6%.

En un escenario más positivo, Toyota logró incrementar un 30% sus exportaciones durante el año pasado; Ford un 11%; y KIA un 5.4%.

Producción automotriz

En cuanto a producción, se fabricaron 3 millones 953 mil 494 unidades en 2025, un ligero retroceso de 0.9%.

En diciembre, la producción automotriz se ubicó en 243 mil 961 unidades, un 8.4% más que en diciembre de 2024.

Mazda, Honda y Volkswagen fueron las armadoras con la mayor caída en producción con 16.6%; 18.4%; y 12%, respectivamente.

De acuerdo con Grupo Financiero Monex, en general, la industria automotriz muestra una evolución lenta y heterogénea, reflejo de las presiones sobre la capacidad de producción, la moderación de la demanda externa e interna y un pronunciado deterioro en los indicadores de confianza, tanto empresarial como del consumidor.

Bajo estas condiciones, las ventas de vehículos ligeros muestran un crecimiento acotado, pero que no logra compensar la debilidad registrada en la producción y exportación.

Para el primer semestre de 2026 persisten riesgos relevantes que podrían limitar la recuperación del sector automotriz y afectar el desempeño de las industrias vinculadas como la revisión del T-MEC.