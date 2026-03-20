Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de la presencia de temperaturas cálidas a calurosas por la tarde y algo frías a frescas por la mañana y noche.

También, hay probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lloviznas puntuales en las zonas Huasteca y Media (sierras) por la mañana.

Se recomienda adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores.

La CEPC pide precaución por ambiente para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

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"Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1 y 089 para denuncia anónima", señaló.