logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas

Advierte de probabilidades de niebla y lloviznas en zonas específicas

Por PULSO

Marzo 20, 2026 10:31 a.m.
A
Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó de la presencia de temperaturas cálidas a calurosas por la tarde y algo frías a frescas por la mañana y noche.

También, hay probabilidad de bancos de niebla por la mañana y lloviznas puntuales en las zonas Huasteca y Media (sierras) por la mañana.

Se recomienda adoptar las precauciones necesarias para evitar enfermedades respiratorias, en este caso abrigarse muy bien sobre todo niños y adultos mayores.

La CEPC pide precaución por ambiente para el desarrollo de incendios forestales y urbanos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ante cualquier emergencia, llama al 9-1-1 y 089 para denuncia anónima", señaló.

LEA TAMBIÉN

Comercios prevén 25% más en ventas por la primavera

RIOVERDE.- Inició la venta de disfraces para la primavera, padres de familia invierten hasta 800 pesos, según dio a conocer Jessica Lizbeth del Mochilango, comerciante. Sostuvo que los trajes tuviero...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas
Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas

Prevé CEPC temperaturas de cálidas a calurosas

SLP

PULSO

Advierte de probabilidades de niebla y lloviznas en zonas específicas

Especial | 50 años dando vida al cuero en SLP
Especial | 50 años dando vida al cuero en SLP

Especial | 50 años dando vida al cuero en SLP

SLP

Flor Martínez

Ramón Gallardo forja su historia artesanal

Clausuran La Casa de Oscar Burgos por fallas de seguridad
Clausuran La Casa de Oscar Burgos por fallas de seguridad

Clausuran La Casa de Oscar Burgos por fallas de seguridad

SLP

Redacción

Autoridades revisaron ayer 8 bares y detectaron irregularidades graves

V. Rodríguez marca distancia frente al PRI
V. Rodríguez marca distancia frente al PRI

V. Rodríguez marca distancia frente al PRI

SLP

Ana Paula Vázquez

El PAN competirá sin confusiones ni simulaciones, señala