Prevé Sefin aumentos para 12 dependencias y organismos

Para el ejercicio fiscal 2026, se prevén incrementos en 12 instituciones de la administración estatal, órganos autónomos e instituciones de socorros, informó Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin) del Gobierno del Estado.

Describió que se destinarán 248 millones 896 mil 412 pesos al Ceepac; aumento de 5 millones del pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN); a la SSPC, hay previsión presupuestal para incremento salarial a personal de la Guardia Civil Estatal y un incremento para fortalecer la atención a grupos vulnerables.

Subrayó que la Dirección de Pensiones del Estado tendrá fortalecimiento a las pensiones, sectores maestros y burócratas por mil 260 millones de pesos; a la UASLP 506 millones 155 mil 546 pesos por aportación estatal al convenio con la SEP; y el Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí con 16 millones 500 mil pesos.

Informó que para Cruz Roja Mexicana hay una previsión presupuestal de 14 millones 900 mil pesos; al Poder Legislativo le asignará recursos para consultas y regularización de servicios personales; al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 21 millones 857 mil 396 pesos para el fortalecimiento para la reforma judicial.

Añadió que al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) tendrá suficiencia presupuestal para cubrir negociaciones sindicales y políticas federales de mejora salarial; y 4 millones 696 mil 305.20 pesos a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos Desaparición Forzada.

El planteamiento presupuestal del estado corresponde a 70 mil 461 millones 070 mil 275 pesos, de los cuales se distribuyen en 36 mil 410 millones 842 mil 730 pesos en bienestar; 6 mil 045 millones 180 mil 745 pesos en seguridad y justicia.

Así como 8 mil 855 millones 873 mil 621 pesos en economía sustentable; 6 mil 758 millones 793 mil pesos en gobierno responsable y 12 mil 390 millones 380 mil 179 pesos a municipios.