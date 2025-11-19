Urge modernizar el sistema de pensiones

Los pagos al Fondo de Pensiones del Estado fueron el principal factor que afectó las finanzas de San Luis Potosí durante este año, reconoció la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal. La funcionaria explicó que estas obligaciones absorben gran parte del presupuesto estatal y que el sistema de pensiones, funciona actualmente bajo un esquema que calificó como “arcaico”.

García Vidal recordó que el sistema fue creado hace más de cincuenta años y en aquel momento estaba equilibrado, debido a la relación entre trabajadores activos y pensionados. Con el tiempo, la proporción cambió y ahora hay más jubilados que empleados en activo, lo que ha generado una presión creciente sobre los recursos públicos.

Además, señaló que en muchos casos los pensionados reciben pagos durante más años de los que trabajaron, lo que agrava el impacto financiero. A pesar de ello, la secretaria argumentó que la intervención del gobernador permitió que el Gobierno del Estado mantuviera el funcionamiento institucional frente a estas obligaciones.

La funcionaria también señaló que este problema no es exclusivo de San Luis Potosí, sino que afecta a varios estados del país con sistemas de pensiones similares. Agregó que el esquema actual requiere una revisión profunda para adaptarse a las condiciones actuales.

García Vidal concluyó que el aumento de las obligaciones del Fondo de Pensiones ha sido uno de los factores que más presionó el presupuesto estatal este año, sin detallar por ahora medidas concretas para resolver la situación.