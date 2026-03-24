Prevén ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer
Prevén lloviznas y entrada de frente frío 42
Este martes 24 de marzo, el estado registrará temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde, mientras que por la mañana y noche se mantendrá un ambiente frío a fresco, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.
La dependencia advirtió además sobre la probabilidad de bancos de niebla matutinos, así como lloviznas dispersas en las regiones Huasteca y Media, condiciones que podrían afectar la visibilidad en tramos carreteros.
En el contexto de la temporada invernal, se informó que se han registrado 41 de los 48 frentes fríos previstos, de los cuales cuatro corresponden al mes de marzo, y se anticipa la entrada del frente frío número 42 durante el fin de semana, lo que podría incrementar las lluvias y generar un descenso en la temperatura, principalmente en la zona Media y Huasteca.
Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, en especial niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias. Asimismo, alertó sobre condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, por lo que pidió extremar precauciones.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante cualquier emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse al 911 o al 089 para denuncias anónimas.
Nuevo frente frío impactará a SLP este lunes
Rachas de hasta 80 km/h.
no te pierdas estas noticias
Villa de Reyes, el día después de la granizada
Redacción
Comunidades afectadas siguen bajo vigilancia
Prevén ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer
Redacción
Prevén lloviznas y entrada de frente frío 42
Contaminado, 13% de pozos en la capital
Rolando Morales
Detectan uranio y otros contaminantes en pozos de SLP