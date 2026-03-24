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SLP

Prevén ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer

Prevén lloviznas y entrada de frente frío 42

Por Redacción

Marzo 24, 2026 07:12 a.m.
A
Prevén ambiente caluroso por la tarde y frío al amanecer

Este martes 24 de marzo, el estado registrará temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde, mientras que por la mañana y noche se mantendrá un ambiente frío a fresco, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia advirtió además sobre la probabilidad de bancos de niebla matutinos, así como lloviznas dispersas en las regiones Huasteca y Media, condiciones que podrían afectar la visibilidad en tramos carreteros.

En el contexto de la temporada invernal, se informó que se han registrado 41 de los 48 frentes fríos previstos, de los cuales cuatro corresponden al mes de marzo, y se anticipa la entrada del frente frío número 42 durante el fin de semana, lo que podría incrementar las lluvias y generar un descenso en la temperatura, principalmente en la zona Media y Huasteca.

Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, en especial niños y adultos mayores, para prevenir enfermedades respiratorias. Asimismo, alertó sobre condiciones propicias para incendios forestales y urbanos, por lo que pidió extremar precauciones.

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Ante cualquier emergencia, se exhorta a la ciudadanía a comunicarse al 911 o al 089 para denuncias anónimas.

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