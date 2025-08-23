logo pulso
SOBRIOS ESPONSALES

SOBRIOS ESPONSALES

Prevén lluvias fuertes en cuatro zonas de SLP

Esto debido al monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país

Por El Universal

Agosto 23, 2025 09:35 a.m.
A
Para este sábado 23 de agosto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que continuarán las lluvias en diversos estados.
Esto debido al monzón mexicano e inestabilidad atmosférica en el noroeste del país que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, así como puntuales fuertes en Sinaloa, lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Baja California
Asimismo, una vaguada en altura del noreste y norte del país provocará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Nuevo León, Zacatecas y Durango; y puntuales fuertes en Coahuila.

Un canal de baja presión y el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico y el golfo de México, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes; así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo.
Por otra parte, la onda tropical num.24 y el flujo de aire húmedo originará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco.
Clima Valle de México
Para el Valle de México, se prevé un cielo nublado durante la mañana, acompañada de bancos de niebla en el norte del Estado de México y con temperaturas mínimas menores a 5° C en zonas montañosas.
Para la tarde se espera un ambiente templado a cálido; cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México y puntuales fuertes en Ciudad de México, acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo
La temperatura mínima en Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca se prevé temperatura mínima de 10 a 12 °C y máxima de 18 a 20 °C.



