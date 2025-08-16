Prevén más lluvias en las cuatro zonas de SLP
Sin embargo, se registran temperaturas por encima de los 30°C en territorio potosino
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene la probabilidad de lluvias para las próximas horas en territorio potosino, aunque se registran temperaturas calurosas por la tarde.
Alertó que en la Zona Huasteca se registrarán máximas de hasta 38 grados (°C)
RECOMENDACIONES:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.
- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.
- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.
- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua
- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Prevén más lluvias en las cuatro zonas de SLP
PULSO
Sin embargo, se registran temperaturas por encima de los 30°C en territorio potosino
En 54%, ocupación hotelera en la capital por Fenapo: AMHM
Samuel Moreno
El sector experimenta un incremento superior a la media anual, señaló Iván Chávez Sandoval
Soledad, abierto a propuestas de expertos para ciclovías: Navarro
Flor Martínez
El edil destacó que el municipio ha sido participativo en este tipo de ejercicios