Prevén más lluvias en las cuatro zonas de SLP

Sin embargo, se registran temperaturas por encima de los 30°C en territorio potosino

Por PULSO

Agosto 16, 2025 04:04 p.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se mantiene la probabilidad de lluvias para las próximas horas en territorio potosino, aunque se registran temperaturas calurosas por la tarde.

Alertó que en la Zona Huasteca se registrarán máximas de hasta 38 grados (°C)

RECOMENDACIONES:

- Mantén a la mano tu mochila de emergencia en la que incluyas documentos importantes.

- En el hogar con viento asegura ventanas y evita colocar objetos en los techos.

- Precaución ante el riesgo de bajadas de agua, crecida de ríos y arroyos, deslaves.

- Evita cruzar a pie o en vehículo cauces de ríos, arroyos, bajadas de agua

- Tener precaución por posibles derrumbes, deslaves, caída de árboles.

