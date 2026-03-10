Prevén lluvias, tormentas eléctricas y granizo en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este martes 10 de marzo de 2026 existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales en las cuatro regiones de San Luis Potosí, derivado del avance del frente frío número 40 por el noroeste del país.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían presentarse principalmente por la tarde y estar acompañadas de vientos fuertes, tormentas eléctricas e incluso posible caída de granizo.

Para la zona Centro, se espera una temperatura máxima de 29 grados y mínima de 11, con rachas de viento del suroeste que podrían superar los 30 kilómetros por hora.

En la zona Altiplano, el termómetro podría alcanzar 30 grados como máxima y 13 como mínima, con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Mientras tanto, en la zona Media se prevé una máxima de 33 grados y mínima de 16, con probabilidad de lluvias por la tarde y vientos del sureste.

La Huasteca será la región más calurosa del estado, con temperaturas de hasta 35 grados y mínima de 21, además de lluvias dispersas principalmente en zonas serranas.

Protección Civil advirtió que la presencia de tormentas eléctricas también puede favorecer incendios en pastizales, lotes baldíos, rellenos sanitarios o centros de reciclaje, por lo que pidió a la población extremar precauciones al realizar actividades al aire libre.

La dependencia recomendó mantenerse informados a través de medios oficiales y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles cambios en las condiciones del clima.