Prevén que la Fiscalía de Personas Desaparecidas opere hasta 2026

El Gobierno del Estado proyecta que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas comience a operar en 2026, como parte del plan para fortalecer la atención a víctimas y familiares, así como mejorar la coordinación institucional en materia de búsqueda.

De acuerdo con el comunicado oficial, la actual Unidad Especializada en Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado (FGE) será elevada a rango de Fiscalía, lo que permitirá dotarla de presupuesto propio, autonomía operativa y facultades específicas para investigar delitos relacionados con desapariciones.

La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, explicó que el nuevo organismo contará con un marco legal propio y estará facultado para recibir denuncias, investigar y perseguir delitos conforme al Protocolo Homologado de Investigación.

También destacó que la futura Fiscalía buscará consolidarse como una instancia autónoma y moderna, con mayor coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), así como con los colectivos y organizaciones civiles que acompañan a familias de víctimas.

Aguilar subrayó que la participación de estos grupos será clave para garantizar transparencia y apertura.