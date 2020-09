Prolongan diputados pleito por presidencia de la Directiva

La fricción generada porque Morena no obtuvo el domingo pasado la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Estado, se extendió a la sesión ordinaria de este viernes, pues el diputado Óscar Carlos Vera Fábregat del Partido Conciencia Popular (PCP), catálogo a Vianey Montes Colunga del PAN, como "presidenta ilegítima".



Aunado a ello, sugirió a Montes Colunga renunciar al puesto en un acto de congruencia y optar por otorgarlo al grupo parlamentario morenista, como un "acto de justicia". "¿Para que empezamos mal este año?", planteó.



Al subir a la Tribuna, el congresista argumentó su aseveración, al señalar que había un trato "de caballeros" que debió respetarse y privilegiarse, es decir que la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabezara la Directiva.



Señaló que lo "decente" era darle lo correspondiente a Morena y "no que ahora tenemos un partido que se llevó la primera y la tercera, como si no hubiera más partidos como si no hubiera más personas", reclamó.



En defensa de la legisladora blanquiazul, Rubén Guajardo Barrera, coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), respondió que la elección de Montes Colunga es legítima, pues obtuvo los votos necesarios para ascender al cargo.