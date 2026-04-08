Promueven "San Luis más verde"... en lona plástica en pleno Centro
Propaganda política contrasta con material contaminante
Un cartel de publicidad institucional del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, colocado sobre la calle de Independencia en el Centro Histórico, promueve el mensaje "Por un San Luis más verde" y "Rehabilitamos el barrio de San Miguelito".
El anuncio, instalado en mobiliario urbano, está elaborado en lona de material plástico, un soporte común en este tipo de difusión oficial.
El hecho resulta llamativo al generar una dicotomía entre el discurso ambiental y el material utilizado, al tratarse de un recurso que, por su naturaleza, suele convertirse en residuo.
