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Pronostican tormentas en municipios de zona centro

También alertan por incendios y cambios bruscos de temperatura en todo el estado

Por Redacción

Abril 01, 2026 06:11 a.m.
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Pronostican tormentas en municipios de zona centro

San Luis Potosí, SLP.- Este miércoles 1 de abril se prevé un ambiente de cálido a caluroso en las cuatro regiones del estado, con probabilidad de lluvias y tormentas puntuales a partir de la tarde, principalmente en la zona Centro y el Altiplano, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

La dependencia estatal advirtió que, en los próximos días, se mantiene una fase de alerta ante el potencial de tormentas, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Además, señaló que persisten condiciones que favorecen el desarrollo de incendios forestales y urbanos, debido a las altas temperaturas y la combinación con ráfagas de viento en algunas zonas.

Protección Civil también recomendó tomar medidas preventivas ante cambios de temperatura, especialmente en niños y adultos mayores, para evitar enfermedades respiratorias.

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Finalmente, reiteró que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o al 089 para denuncias anónimas.

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