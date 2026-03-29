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Piden que lotes baldios se vigilen para evitar quemas

Por Leonel Mora

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A

Luego de que se registrara un incendio considerable en un predio localizado al final de la avenida Ricardo B. Anaya, en el sector de La Libertad, residentes cercanos pidieron una mayor supervisión de otros terrenos cercanos en los que se han acumulado residuos urbanos de manera, tal vez, ilegal.

Lo anterior, porque existe una preocupación general de que en dichos solares se acumulan componentes que pueden ser fácilmente inflamables como sucedió en este caso del viernes pasado por la tarde.

Al predio situado en el cruce de Ricardo B. Anaya y Calle 24, acudió personal de la Guardia Civil de Villa de Pozos, de Protección Civil de la capital, así como elementos del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos y piperos para poder sofocar las llamas.

Si bien el fuego consumió maleza en su mayor parte, muy cerca de las llamas había una gran cantidad de desechos de plástico y bolsas negras de gran tamaño con diversos objetos de desecho.

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El sector de La Libertad, por su gran número de terrenos aún baldíos, es usado por recolectores de desechos sólidos urbanos para depositar basura ilegalmente y también para separar materiales reciclables que se puedan vender.

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