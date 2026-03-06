logo pulso
Proponen modificar criterio de "mayoría"

Reforma impulsada por el verde afectaría votaciones del Legislativo

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Comisiones del Congreso del Estado aprobaron un dictamen de reforma que cambiaría la forma en que se calculan las mayorías calificadas en diversas votaciones legislativas, al establecer que —en la mayoría de los casos— se consideren las dos terceras partes de los diputados "presentes" en la sesión y no necesariamente al "total" de integrantes del Congreso.

Reforma busca homogeneizar criterios en votación legislativa

La iniciativa, impulsada por el diputado del PVEM Luis Felipe Castro Barrón, será turnada al Pleno para su discusión.

El proyecto busca homologar los criterios de votación en la Constitución del Estado con la normativa del Congreso, donde actualmente existen distintas redacciones para definir la "mayoría calificada". Hay puntos donde se le considera como "dos terceras partes del total de los miembros del Congreso" y otros donde es: "dos terceras partes de los diputados presentes".

De acuerdo con el Área de Estudios Legislativos, esta disparidad genera confusión y falta de certeza jurídica al momento de contabilizar votos.

Detalles de la reforma y postura de Morena

La reforma impactaría diversos artículos de la Constitución vinculados con decisiones relevantes del Legislativo, como designaciones en organismos públicos, declaraciones de procedencia y sanciones a servidores públicos, entre otros.

El artículo 121 se mantendría sin cambios, ya que para suspender o desaparecer ayuntamientos seguirá requiriéndose el voto de las dos terceras partes de los 27 diputados.

También se propone modificar el Reglamento del Congreso para establecer que los dictámenes que obtengan mayoría de votos en contra se desechen y archiven como asuntos concluidos.

El diputado de Morena Carlos Arreola Mallol informó que su bancada optó por una "abstención estratégica" para analizar con mayor detalle los alcances de la reforma antes de su votación en el pleno.

