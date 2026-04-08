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Protección Civil detecta irregularidades en tanques de gas en FENAE

Se inspeccionaron plantas de luz diésel para garantizar seguridad en el área de juegos mecánicos.

Por Flor Martínez

Abril 08, 2026 01:10 p.m.
A
Protección Civil detecta irregularidades en tanques de gas en FENAE

Durante los recorridos de supervisión en puestos instalados con venta de comida en la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae), la Dirección de Protección Civil Municipal detectó dos casos de irregularidades en el uso de tanques de gas, aunque sin que representaran un riesgo mayor.

Martín Bravo Galicia titular del área indicó que uno de los casos se registró en un puesto de pan, donde se retiró el cilindro sin levantar acta, al tratarse de una primera observación. El segundo ocurrió en un establecimiento del área de venta de enchiladas, donde también se realizó la corrección correspondiente.

De acuerdo con el funcionario, una de las principales faltas detectadas fue el uso de tanques con capacidad mayor a los 20 kilogramos permitidos, lo que puede incrementar el riesgo en zonas con alta concentración de personas.

Por otro lado, en cuanto a las instalaciones eléctricas, señaló que se ha observado una mejor organización entre los comerciantes, aunque las revisiones continúan para descartar conexiones en mal estado. 

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Refirió que actualmente las tomas de energía en postes son aseguradas por personal de alumbrado público, lo que ha reducido prácticas riesgosas como el uso de cableado improvisado.

También se han inspeccionado plantas de luz, particularmente las que operan con diésel, con el fin de verificar su correcta instalación y prevenir fallas, las cuales se utilizan en el área de los juegos mecánicos.

Subrayó que las revisiones buscan evitar incidentes como cortocircuitos o fugas de gas en un espacio donde diariamente se concentra un gran número de visitantes.

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