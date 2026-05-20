Protesta primera mujer dirigente de la Coparmex

El presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Juan José Sierra Álvarez tomó protesta a la primera presidente local del Centro Empresarial Potosino en 96 años de existencia, Ana María Abascal Sáinz.

La primer dirigente de Coparmex llamó a los empresarios a ser valientes y a no callarse ante los desafíos, a buscar la justicia y la equidad y a que no se resignen a lo que está pasando.

Observó que lo que se necesita es un empresariado proactivo y activo, que permita recordar que la sociedad los requiere.

La nueva titular de la presidencia del organismo empresarial, ofreció un liderazgo con ética, que inspire confianza y sea viable con la verdad. Además, consideró que deberá ser un liderazgo que actúe con congruencia, porque ahora más que nunca, México necesita empresarios comprometidos con su país, su comunidad y su gente.

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Dijo que México necesita líderes que promuevan la unidad, la justicia y la equidad, y líderes que escuchen y sirvan con visión humana.

Advirtió que en México enfrentamos desafíos económicos y sociales. Asegura que Coparmex será un espacio de encuentro y debate en el que las diferencias se transformen en propuestas y la crítica en soluciones.

Dijo que la ética debe ser el valor fundamental que sostenga esas soluciones, de manera que se conviertan en legados para las futuras generaciones. Llamó a los empresarios a sumar su talento y experiencia y a trabajar en equipo.