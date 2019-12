Publica alcaldía licitaciones para renovación de seguros

El Oficial Mayor, Luis Miguel Torres Casillas anunció que ya se publicó la licitación pública para renovar los seguros del parque vehicular del Ayuntamiento capitalino y los seguros de vida.

Precisó que los seguros actuales aún no vencen, sin embargo es una medida de prevención para no llegar a una fecha cercana al vencimiento y no tener previstos los nuevos contratos.

Asimismo, reveló que se incrementó el presupuesto y el número de seguros vehiculares, debido a que se recuperaron unidades abandonadas por pasadas administraciones.

"Aproximadamente son 60, los que hemos reincorporado al parque vehicular del Gobierno de esta capital que estaban olvidados y parados por falta de mantenimiento y en pésimas condiciones; nosotros los reparamos y actualmente están en servicio para beneficio de la población potosina", detalló Torres Casillas.

En otro tema, reveló que a fin de cumplir con los acuerdos sindicales de brindarles prestaciones a los trabajadores sindicalizados se realizó la compra de cobertores y electrodomésticos, los cuales serán entregados como parte del cumplimiento de los compromisos con este sector de la plantilla laboral.