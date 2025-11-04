logo pulso
Que no habían detectado nada ilegal con Cortázar

Investigación por extorsión desencadena la separación de funcionarios públicos en San Luis Potosí.

Por Rolando Morales

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Que no habían detectado nada ilegal con Cortázar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, negó que durante el año en que Adrián Cortázar estuvo al frente de la Coordinación Municipal de Protección Civil se hayan detectado irregularidades o actos de corrupción dentro de la dependencia previo a las denuncias formales.

Lo anterior a pesar de que el exfuncionario fue destituido junto con otros seis servidores públicos por presuntos actos indebidos.

El funcionario explicó que la separación de los siete trabajadores se realizó tras una investigación iniciada por la Contraloría Interna, a partir de denuncias ciudadanas y de un presunto caso de extorsión detectado en un negocio ubicado en la carretera 57. A partir de ese hecho, dijo, se recabaron los elementos necesarios para proceder con las sanciones.

“Nosotros no solapamos ningún tipo de acción de esta naturaleza. Cuando tuvimos conocimiento, apoyamos a la Contraloría y aportamos toda la información para deslindar responsabilidades”, sostuvo Villa Gutiérrez, quien añadió que dentro de su propia área se dio de baja a ocho elementos policiales relacionados con prácticas irregulares.

Cuestionado sobre si hubo omisión de la Secretaría, de la cual depende orgánicamente Protección Civil, al no detectar antes las irregularidades, el funcionario respondió que durante la gestión de Cortázar no existió ninguna denuncia formal ni indicio que justificara una revisión hasta las recientes quejas antes mencionadas.

