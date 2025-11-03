SSPC no detectó corrupción durante gestión de Cortázar

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, negó que durante el año en que Adrián Cortázar estuvo al frente de la Coordinación Municipal de Protección Civil se hayan detectado irregularidades o actos de corrupción dentro de la dependencia previo a las denuncias formales, pese a que el exfuncionario fue destituido junto con otros seis servidores públicos por presuntos actos indebidos.

El funcionario explicó que la separación de los siete trabajadores se realizó tras una investigación iniciada por la Contraloría Interna, a partir de denuncias ciudadanas y de un presunto caso de extorsión detectado en un negocio ubicado en la carretera 57. A partir de ese hecho, dijo, se recabaron los elementos necesarios para proceder con las sanciones.

"Nosotros no solapamos ningún tipo de acción de esta naturaleza. Cuando tuvimos conocimiento, apoyamos a la Contraloría y aportamos toda la información para deslindar responsabilidades", sostuvo Villa Gutiérrez, quien añadió que dentro de su propia área se dieron de baja a ocho elementos policiales relacionados con prácticas irregulares.

Cuestionado sobre si hubo omisión de la Secretaría, de la cual depende orgánicamente Protección Civil, al no detectar antes las irregularidades, respondió que durante la gestión de Cortázar no existió ninguna denuncia formal ni indicio que justificara una revisión hasta las recientes quejas antes mencionadas.

En relación con los dictámenes pendientes que reveló el alcalde Enrique Galindo Ceballos, Villa Gutiérrez precisó que algunos ya fueron revisados por personal de la Secretaría, mientras que el nuevo encargado de la dependencia trabaja en la validación de los permisos emitidos y los expedientes que están en trámite.

Finalmente, negó las versiones de que personal de su Secretaría habría intervenido para evitar clausuras de establecimientos que incumplían con el reglamento de Protección Civil. "Eso es completamente falso. Si alguien tiene pruebas, que presente la denuncia correspondiente. No hay ningún cobijo para nadie", afirmó.