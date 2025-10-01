¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

La académica y especialista en ciencias sociales de la UASLP, María Gabriela Torres Montero, sostiene que la autonomía universitaria es la base que ha permitido a la institución mantenerse sólida a lo largo de un siglo, a pesar de vaivenes políticos y sociales.

En entrevista, explicó que la autonomía significa autogobierno y capacidad de decisión con base en el Estatuto Orgánico y sus reglamentos, privilegiando siempre la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura.

"Es fundamental defender esos principios, porque son los que han hecho posible que la Universidad cumpla con sus objetivos en beneficio de la comunidad", señaló.

Torres Montero recordó que en México y América Latina la autonomía universitaria surgió en las primeras décadas del siglo XX. En San Luis Potosí, el entonces gobernador Rafael Nieto impulsó la creación de una universidad que se mantuviera al margen de los "vaivenes de la política", garantizando estabilidad financiera y académica frente a los constantes cambios de gobierno en la época posrevolucionaria.

La académica destacó que esa autonomía permitió hitos relevantes: la titulación de las primeras mujeres en carreras tradicionalmente masculinas, el Proyecto Cabo Tuna (1957), la expansión de la matrícula en los sesenta, la creación de sindicatos universitarios y la incorporación de profesores de tiempo completo.

Sin embargo, reconoció que también ha habido momentos de tensión cuando intereses externos se han impuesto sobre la vida universitaria, desde la renuncia del primer rector en 1923 hasta los conflictos estudiantiles de los setenta y ochenta.

La autonomía, pilar de la vida universitaria

Torres Montero subrayó que la autonomía impacta en el día a día: asegura la libertad de cátedra e investigación, y que los planes de estudio se ajusten según las necesidades académicas y sociales, no bajo presiones políticas o de otra índole.

"Cuando intervienen otros intereses, la prioridad deja de ser la formación de calidad y eso repercute en toda la sociedad", advirtió.

El tema cobra especial relevancia en medio de la coyuntura actual, donde desde distintos frentes se discuten los alcances de la autonomía y sus límites. Para la especialista, sin embargo, el principio es claro: la autonomía es lo que permite a la Universidad ser realmente una institución crítica, libre y comprometida con su tiempo.

