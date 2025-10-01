logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Fotogalería

¡EJEMPLO DE FORTALEZA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

María Gabriela Torres destaca que la autonomía garantiza libertad de cátedra, investigación y estabilidad institucional.

Por Pulso Online

Octubre 01, 2025 01:47 p.m.
A
¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

La académica y especialista en ciencias sociales de la UASLP, María Gabriela Torres Montero, sostiene que la autonomía universitaria es la base que ha permitido a la institución mantenerse sólida a lo largo de un siglo, a pesar de vaivenes políticos y sociales.

En entrevista, explicó que la autonomía significa autogobierno y capacidad de decisión con base en el Estatuto Orgánico y sus reglamentos, privilegiando siempre la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura

"Es fundamental defender esos principios, porque son los que han hecho posible que la Universidad cumpla con sus objetivos en beneficio de la comunidad", señaló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Torres Montero recordó que en México y América Latina la autonomía universitaria surgió en las primeras décadas del siglo XX. En San Luis Potosí, el entonces gobernador Rafael Nieto impulsó la creación de una universidad que se mantuviera al margen de los "vaivenes de la política", garantizando estabilidad financiera y académica frente a los constantes cambios de gobierno en la época posrevolucionaria.

La académica destacó que esa autonomía permitió hitos relevantes: la titulación de las primeras mujeres en carreras tradicionalmente masculinas, el Proyecto Cabo Tuna (1957), la expansión de la matrícula en los sesenta, la creación de sindicatos universitarios y la incorporación de profesores de tiempo completo.

Sin embargo, reconoció que también ha habido momentos de tensión cuando intereses externos se han impuesto sobre la vida universitaria, desde la renuncia del primer rector en 1923 hasta los conflictos estudiantiles de los setenta y ochenta.

La autonomía, pilar de la vida universitaria

Torres Montero subrayó que la autonomía impacta en el día a día: asegura la libertad de cátedra e investigación, y que los planes de estudio se ajusten según las necesidades académicas y sociales, no bajo presiones políticas o de otra índole. 

"Cuando intervienen otros intereses, la prioridad deja de ser la formación de calidad y eso repercute en toda la sociedad", advirtió.

El tema cobra especial relevancia en medio de la coyuntura actual, donde desde distintos frentes se discuten los alcances de la autonomía y sus límites. Para la especialista, sin embargo, el principio es claro: la autonomía es lo que permite a la Universidad ser realmente una institución crítica, libre y comprometida con su tiempo.

Te puede interesar: Autonomía universitaria vs. paridad de género en la UASLP

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?
¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

¿Qué significa la autonomía universitaria y por qué debe defenderse?

SLP

Pulso Online

María Gabriela Torres destaca que la autonomía garantiza libertad de cátedra, investigación y estabilidad institucional.

Programa de trasplantes ya es del ámbito federal: Ssa
Programa de trasplantes ya es del ámbito federal: Ssa

Programa de trasplantes ya es del ámbito federal: Ssa

SLP

Rubén Pacheco

Explican que derivado de la federalización del Hospital Central, el IMSS-Bienestar tiene que recertificar permisos

Apoya Morena que la UASLP sea auditada por el IFSE
Apoya Morena que la UASLP sea auditada por el IFSE

Apoya Morena que la UASLP sea auditada por el IFSE

SLP

Leonel Mora

Fenapo y Arena, aún sin conexión regular de agua: Interapas
Fenapo y Arena, aún sin conexión regular de agua: Interapas

Fenapo y Arena, aún sin conexión regular de agua: Interapas

SLP

Rolando Morales