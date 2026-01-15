Queda en 13.50 pesos nueva tarifa de camiones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que se autorizó un aumento a las tarifa del transporte público colectivo urbano para quedar en 13.50 pesos en la modalidad general, 12.50 pesos en prepago y 6.75 pesos en tarifa especial.

Así, la administración estatal rechazó la propuesta de los concesionarios del transporte público para establecer una tarifa de 15 pesos en el servicio urbano, al considerar que no corresponde a la realidad económica,

La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, explicó que la determinación se basó en el análisis de la inflación anual y el incremento en los costos de insumos y consumibles necesarios para garantizar la continuidad del servicio y la renovación de unidades.

La funcionaria aseguró que, aun con este ajuste, el transporte público en San Luis Potosí se mantiene entre los más económicos del país, además de contar con opciones gratuitas como MetroRed y con programas de subsidio para estudiantes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Se espera que en las próximas horas, el acuerdo sea publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) para su entrada en vigor.