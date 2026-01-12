Quitan casas a perros en situación de calle

Integrantes de la asociación La Casa de Lili AC y ciudadanos defensores del bienestar animal, denunciaron la desaparición de tres casas de madera instaladas para proteger a perros en situación de calle que habitan en el paradero de camiones ubicado detrás del Museo del Ferrocarril.

El sitio, aclararon, no pertenece al recinto cultural, sino que es un espacio público concesionado como base de transporte urbano y regulado por autoridades estatales.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, en el área viven desde hace años varios perros callejeros, la mayoría de edad avanzada o con problemas de salud, que no representan riesgo para usuarios ni transportistas.

La instalación de las casitas, según explicaron, fue realizada el sábado 10 de enero con la finalidad de brindar refugio a los animales contra el frío, la lluvia y el sol. La agrupación aseguró contar con el respaldo del la administración municipal para este tipo de acciones enfocadas al bienestar animal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No obstante, denunciaron que las estructuras fueron retiradas sin previo aviso y sin comunicación con quienes las colocaron, pese a que contenían datos de contacto visibles. "Solo ocupaban un área de tres por un metro en el espacio peatonal", señalaron.

Ante el retiro, La Casa de Lili AC exigió la reposición de las casitas desaparecidas, la restitución del costo económico invertido, proveniente de recursos propios y donaciones así como el respeto a las acciones ciudadanas realizadas en favor de animales abandonados en espacios públicos

El colectivo argumentó que estos refugios no representaban afectación al transporte ni a peatones, y solo beneficiaban a animales en abandono.