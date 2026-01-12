Quitan casas a perros en situación de calle
Colectivo denunció que los resguardos estaban ubicados detrás del Museo del Ferrocarril
Integrantes de la asociación La Casa de Lili AC y ciudadanos defensores del bienestar animal, denunciaron la desaparición de tres casas de madera instaladas para proteger a perros en situación de calle que habitan en el paradero de camiones ubicado detrás del Museo del Ferrocarril.
El sitio, aclararon, no pertenece al recinto cultural, sino que es un espacio público concesionado como base de transporte urbano y regulado por autoridades estatales.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, en el área viven desde hace años varios perros callejeros, la mayoría de edad avanzada o con problemas de salud, que no representan riesgo para usuarios ni transportistas.
La instalación de las casitas, según explicaron, fue realizada el sábado 10 de enero con la finalidad de brindar refugio a los animales contra el frío, la lluvia y el sol. La agrupación aseguró contar con el respaldo del la administración municipal para este tipo de acciones enfocadas al bienestar animal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
No obstante, denunciaron que las estructuras fueron retiradas sin previo aviso y sin comunicación con quienes las colocaron, pese a que contenían datos de contacto visibles. "Solo ocupaban un área de tres por un metro en el espacio peatonal", señalaron.
Ante el retiro, La Casa de Lili AC exigió la reposición de las casitas desaparecidas, la restitución del costo económico invertido, proveniente de recursos propios y donaciones así como el respeto a las acciones ciudadanas realizadas en favor de animales abandonados en espacios públicos
El colectivo argumentó que estos refugios no representaban afectación al transporte ni a peatones, y solo beneficiaban a animales en abandono.
Perros callejeros, un problema de salud pública
Matehuala.- Continúa el problema de los perros callejeros que atacan a las personas que se está generando en varias colonias de la ciudad, esto es porque entre los mismos que están en las calles se es...
no te pierdas estas noticias
Reporta CEPC mínimas de -1°C en Catorce y Salinas
Redacción
En la capital potosina y Soledad se registraron 2°C, dijo la corporación
Vecinos del Saucito exigen reparación de alumbrado
Rolando Morales
Denunciaron ausencia de iluminación en la avenida Fray Diego Magdalena
Realito no funcionó por 4 meses en 2025: Galindo
PULSO
Reunión entre Enrique Galindo y el gobernador para abordar el acueducto El Realito y su futuro.