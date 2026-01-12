Perros callejeros, un problema de salud pública

Matehuala.- Continúa el problema de los perros callejeros que atacan a las personas que se está generando en varias colonias de la ciudad, esto es porque entre los mismos que están en las calles se está reproduciendo, el problema es que se están convirtiendo en un problema de salud pública y urge que autoridades tomen cartas en el asunto.

Después de que se dio a conocer que una persona perdió la vida luego de que unos perros lo tumbaron de su motocicleta lo cual le dejó severas lesiones, más personas han reportado que han sido atacadas por perros callejeros.

Mayra Zavala reportó que viajaba con su hija en una motocicleta, al pasar por la calle Lerdo de Tejeda un perro se les echó encima y las derribó de la moto, afortunadamente su hija no tuvo lesiones, pero ella al caerse se fracturó una costilla, tardó mucho tiempo sin trabajar, afectando su economía ya que ella es madre soltera, además tuvo que pagar sus gastos médicos.

Por otra parte, Elizabeth Reyna refiere que lo mismo ocurrió en la carretera 57 llegando a la comunidad de Santa Ana, donde un joven en motocicleta fue atacado por varios perros y lo tumbaron, provocándole graves heridas y nadie se hizo cargo de los perros ni de ayudar al afectado.

También hay ciudadanos que han manifestado que mientras van caminando en el pueblo o en alguna de las calles de la ciudad, los perros los han atacado e inclusive los han mordido, por lo que dicen se requiere una perrera en la que sean encerrados los canes.