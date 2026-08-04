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Rayo daña cruz del templo de San José

No hubo daños personales tras el incidente en el santuario: rector

Por Martín Rodríguez

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Rayo daña cruz del templo de San José
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      Por segunda ocasión desde 1950, el templo de San José y el Señor de los Trabajos, sufrió el impacto de un rayo y el impacto volvió a causar destrozos, aunque esta vez con un pararrayos como amortiguamiento.

      El rayo alcanzó la cruz metálica de la cúpula y la derritió, además de pulverizar el sistema de iluminación neón, producir un corto y dañar aparatos. No hay reporte de daños personales y luego de una reparación de emergencia, la iluminación escénica funciona desde el domingo por la noche con normalidad.

      El rector del Santuario de San José, Tomás Cruz Perales, informó que el rayo de la tormenta de este domingo, cayó en el transcurso de la tarde, se detuvo en el pararrayos pero la temperatura afectó directamente a la cruz instalada por encima de la cúpula.

      Técnicos evaluarán posibles daños adicionales, que se espera que no reporten mayores afectaciones a la cúpula o que produjeran daños estructurales a la construcción. La cruz afectada este domingo es totalmente nueva, puesto que reemplaza otra instalada antes que ya se encontraba muy deteriorada.

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      Por ahora se desconoce si la cúpula sufrió algún daño en el exterior.

      Explicó que él se encontraba en el templo cuando ocurrió el incidente, y no afectó a personas pero produjo un estruendo fuerte, acompañado de un sonido similar a la caída de una chispa en un corto, pero más fuerte.

      El templo no había sufrido la caída de un rayo desde hace más de 70 años, pero en aquel entonces causó algunos daños que fueron reparados. "Ayer se escuchó un estruendo horrible... yo me imagino por por haber caído en un edificio como éste donde el rayo es captado y la cruz está pegada al pararrayos... obviamente este fue el efecto".

      El rayo que cayó en 1950 cimbró todo el templo y causó diversas cuarteaduras en la torre. La cúpula también quedó dañada en aquel evento. A raíz del impacto de aquella década, la cúpula quedó también dañada y se produjo una cuartedura que fue restaurada hace poco tiempo.

      En la intervención anterior para reparar los daños de la década de 1950, restauración ocurrida apenas hace 3 años, se le cambió todo el mosaico y toda la talavera y la iluminación.

      La revisión a los daños nuevos, será practicada esta semana para ver si hubo alguna consecuencia en la infraestructura del templo, particularmente la cúpula, puesto que ya había sido abierta y contaba con una cuartedura muy grande que se le arregló y se le cerró tejida a manera de ir este poniendo los los ladrillos de tipo caguamo.

      "Obviamente, el rayo de este domingo es un estreno muy terrible que al bajar, causó daños en la en la línea eléctrica y dejó varios aparatos fundidos, pero bueno es lo de menos".

      Describió la caída del rayo como un resplandor muy llamativo e impresionante "y todos asustados obviamente, porque el estruendo sí es si es fuerte". Aclaró que la cruz no es antigua porque se le acababa de reemplazar.

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