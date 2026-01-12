Realito no funcionó por 4 meses en 2025: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que durante 2025 el acueducto El Realito permaneció fuera de operación casi cuatro meses en total, al sumar las fallas registradas a lo largo del año.

El edil explicó que, a principios de 2026, se sostuvo una reunión con el gobernador Ricardo Gallardo, en la que se abordó el tema hídrico de manera integral. Dijo que el mandatario estatal pidió a los presidentes municipales unificar diagnóstico y propuestas para plantear una ruta común.

"Nos pidió que nos pongamos de acuerdo los alcaldes y hacer un planteamiento del agua en términos generales, desde infraestructura, la suerte final del Interapas, el Realito y la condición de los pozos", señaló.

Galindo indicó que el encuentro no ahondó en decisiones específicas sobre el acueducto; sin embargo, aseguró que el Ejecutivo estatal tiene clara la ruta contractual, misma que recordó debe ser coordinada con la Comisión Nacional del Agua.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde subrayó que la primera falla de 2026 dejó al acueducto seis días fuera de circulación, pero sostuvo que la ciudad ya se adapta operativamente a ese escenario debido a la recurrencia del problema.

Recordó que el año pasado El Realito operó de manera intermitente y acumuló casi cuatro meses detenido, pero sin que se registraran escenarios críticos.

Galindo Ceballos reiteró que el acueducto debe conservarse, pero advirtió que su sostenibilidad obliga a nuevas inversiones y a un replanteamiento jurídico del proyecto.