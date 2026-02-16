logo pulso
Realizan limpieza en Calzada de Guadalupe

Realizan deshierbe y recolección de basura.

Por Redacción

Febrero 16, 2026 02:05 p.m.
El Gobierno de la Capital realizó una limpieza integral en la Calzada de Guadalupe, el Jardín Colón y el Pasaje Zaragoza, como parte de la Jornada Domingo de Pilas número 213.

De acuerdo con un boletín oficial, la Dirección de Servicios Municipales llevó a cabo trabajos de deshierbe, poda y recolección de basura y excedentes en estos espacios del Centro Histórico.

Las acciones, señala el comunicado, forman parte del mantenimiento permanente en zonas consideradas emblemáticas de la ciudad, con el objetivo de conservarlas en mejores condiciones y fortalecer la imagen urbana.

En el boletín se indica que las labores se realizaron por indicaciones del alcalde Enrique Galindo Ceballos, y se agradeció la participación del personal operativo y de quienes se suman a estas jornadas.

