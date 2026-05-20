Realizan los bomberos una megacompra
Por primera vez el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos adquirió gran volumen de equipo, "una compra histórica" de más de 6 millones de pesos, informó Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato del Cuerpo de Bomberos.
El equipo ya se requería, porque incendios tan grandes como los de las tarimeras o de polímeros, la vidriera y otras, han costado un aproximado de cien mil pesos.
Buscarán la manera de generar otros mecanismos de colecta para el refuerzo y la sostenibilidad de la institución de ayuda.
El equipo adquirido consta de máscaras de respiración autónoma, equipos para combate de incendios, equipo para trabajar en incendios forestales y de pastizales, herramientas diversas, uniformes de diario, motosierras, mangueras y todos los aditamentos para el su uso.
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Todo el equipo adquirido representa un valor aproximado de "más o menos 6 millones de pesos".
El presidente del patronato lo calificó como "Una compra atípica. Se trata de una compra que no se da cada año y la estamos realizando ya".
Dijo que para el segundo semestre de 2026 se espera encontrar los mecanismos con los organismos empresariales, para ayudar a los industriales y empresarios que quieren hacer donaciones en Bomberos a llevarle los mecanismos y hacer sencillas las maneras de ayudar.
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