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Realizan nuevos nombramientos en ocho zonas parroquiales

Por Martín Rodríguez

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Realizan nuevos nombramientos en ocho zonas parroquiales
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      La Iglesia católica potosina tiene nombramientos de párrocos nuevos en ocho zonas parroquiales. La zona parroquial de la parroquia de Jesús Divino Maestro, en la Colonia Universitaria, recibirá como titular al presbítero Darío Martín Torres Sánchez.

      En la parroquia del Dulce Nombre de Jesús, ubicada en el municipio de Ciudad Fernández, fue nombrado el sacerdote Óscar Azael Govea Rangel, quien se presentará a partir de la fecha que le sea asignada.

      En la capital potosina, la comunidad parroquial de San Judas Tadeo, En el Fraccionamiento Zacatecas, recibirá en próximos días al presbítero Miguel Ángel Torres Moreno. 

      Para el caso del municipio de Rioverde, su comunidad parroquial de la Sagrada Familia en El Capulín, recibirá al presbítero Jesús Nares Guzmán. En la delegación de La Pila también habrá nuevo párroco. La comunidad parroquial de La Inmaculada Concepción de María recibió el nombramiento del presbítero Jorge Luis Molina Núñez. 

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      En la colonia Prados de San Vicente, en la capital potosina, el arzobispo nombró administrador parroquial al presbítero Luis Guillermo y Sáenz Agoitia. Permanecerá de manera provisional hasta un nombramiento definitivo.

      Para el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en la cabecera municipal, la comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Soledad contará con un nuevo vicario, nombramiento que recae en el presbítero José Ángel Loredo Mata.

      Por último, para el caso específico estarías vocacionales y de evangelización, el curso introductorio ya tiene nuevo director espiritual, y el nombramiento es para el sacerdote Francisco Javier Montantes Ruiz.

      El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe informó que fue necesario el diálogo con el colegio de consultores, además de dialogar con los propios sacerdotes involucrados, quienes ya recibieron los nombramientos y están enterados.

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