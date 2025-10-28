Reanudan actividades en Facultades de la UASLP

Luego de las protestas estudiantiles de hace una semana, generadas por la violación de una alumna en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), diversas entidades académicas retomaron ayer sus actividades.

Por la noche, la UASLP informó que tras los acuerdos alcanzados mediante el diálogo entre autoridades y sus comunidades estudiantiles, las facultades que decidieron levantar el paro a partir del miércoles son: Hábitat, Ciencias Químicas, Ingeniería y Estomatología.

También regresan a clases Enfermería y Nutrición, Agronomía y Veterinaria y Ciencias de la Comunicación.

Por su parte, continúan en paro y mantienen procesos internos de diálogo y análisis: Derecho, Psicología, Ciencias de la Información, Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias.

En Derecho, la designación de Jesús Javier Delgado Sam como director interino se realizó conforme a los procedimientos existentes en la normativa de la UASLP.

La principal función del recién nombrado directivo será, precisamente, la de convocar a un proceso democrático para elegir al director o directora que deberá completar el periodo interrumpido por la renuncia del ahora exdirector Germán Federico Pedroza Gaitán.

Este lunes regresaron Contaduría y Administración, Economía, Medicina y la Facultad de Estudios Profesionales Zona Media. Lo anterior sucedió de forma pacífica, ya que, tras cuatro días de permanecer tomadas las instalaciones, se establecieron acuerdos internos enfocados principalmente en mejorar las condiciones de seguridad y erradicar la violencia de género.

Cabe puntualizar que las entidades académicas que también continúan sus labores sin interrupción son la Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano, campus Matehuala.

; la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, campus Salinas; la Facultad de Estudios Profesionales Zona Huasteca, campus Valles y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, campus Tamazunchale.