Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta

El programa 'Contribuyente Cumplido' premia a los contribuyentes y fomenta el pago puntual del impuesto predial en Soledad.

Por Leonel Mora

Enero 15, 2026 01:58 p.m.
A
Recaudación por Predial en Soledad alcanza 30% de la meta

En los primeros 13 días de recaudación del impuesto predial en Soledad, el gobierno municipal obtuvo cerca de 21 millones de pesos que representan el 30 por ciento de la meta de 70 millones fijada para el primer trimestre de este año, de acuerdo con el tesorero municipal José Guadalupe Pérez Zúñiga.

En entrevista, el funcionario mencionó que la respuesta ciudadana en este tema ha sido excelente y que, como cada año, "los contribuyentes se acercaron a las cajas recaudadoras desde el primer minuto del primer día de trabajo, lo cual se agradece profundamente".

Dijo que el programa "Contribuyente Cumplido", que premia con electrodomésticos y otros enseres para el hogar a las primeras personas que acuden a hacer su pago, ha dado muy buenos resultados. "Se entregan entre 15 mil y 20 mil de estos obsequios y el primer día se van entre nueve mil y 10 mil de ellos", detalló.

Después de las participaciones federales, el impuesto predial es una de las fuentes más importantes de ingresos propios para el Ayuntamiento de Soledad y, de hecho, para cualquier gobierno municipal del país.

"El ingreso del impuesto predial se traduce en obras y servicios públicos de calidad para la población, lo que a su vez, genera satisfacción en las y los ciudadanos que, al ver su dinero transformado en avances por parte del gobierno de Soledad, renuevan su ánimo por contribuir año con año con sus aportaciones", concluyó.

Aplican la vacuna triple viral para menores de 6 años

Las medidas se toman en el municipio de Soledad, para evitar brotes y contagios de sarampión

