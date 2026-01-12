Rechaza el PAN "tarifazo" de 15 pesos en el transporte público

Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) se prenunciaron este lunes en contra de lo que llamaron un "tarifazo" en el transporte público colectivo urbano.

"Un aumento al transporte no es un ajuste, es un golpe al bolsillo de las familias. En San Luis Potosí tenemos una de las peores calificaciones en accesibilidad al transporte", señaló el diputado Rubén Guajardo Barrera.

La propuesta de los permisionarios, incluso llega a s 15 pesos por viaje, por lo que el legislador señaló que "desde el PAN exigimos mejorar el precio y la calidad del transporte público, sin que sea un obstáculo para la economía de las y los potosinos".

LEA TAMBIÉN Sin respaldo, alza a $15 al transporte El Inegi fijó inflación en 3.69% y dejó sin justificación tarifa propuesta por concesionarios

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí