Inválidos, argumentos para aumentar el transporte: CO

La organización civil Ciudadanos Observando (CO) alertó que, en el marco del próximo proceso de revisión anual, el concesionario de camiones urbanos Margarito Terán volvió a plantear que la tarifa del transporte público se eleve hasta los 15 pesos por viaje.

Para el colectivo, el empresario sostuvo que el cobro actual de 12.50 pesos, no permite operar de manera eficiente y que los permisionarios se encuentran en riesgo de quiebra porque el servicio "ya no es negocio".

El organismo centró su señalamiento, en que este argumento ha sido utilizado de forma recurrente durante más de 30 años cada vez que se discuten ajustes al pasaje.

Ciudadanos Observando reiteró que desde hace tiempo, ha respondido públicamente que, si el transporte no es rentable como afirma el concesionario, debería retirarse y permitir la entrada de nuevos operadores, como ocurrió en su momento con la aparición de Transportes Tangamanga, empresa que sustituyó a antiguos permisionarios.

Como parte de su posicionamiento, la organización retomó las palabras textuales del concesionario, quien aseguró que "la tarifa actual de 12.50 pesos ya no permite operar de manera eficiente, por lo que se propone un ajuste hasta los 15 pesos".

A partir de ello, el colectivo denunció que más de 350 unidades circulan fuera de la norma al rebasar el límite de 10 años de vida útil que marca la ley estatal, situación que afirmó, ha sido tolerada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno del estado.

Ciudadanos Observando recordó que la Ley de Transporte del Estado, establece que cada enero debe realizarse la revisión tarifaria con base en parámetros técnicos y en el cumplimiento total de las obligaciones de los permisionarios.

El organismo sostuvo que, pese a que dichas obligaciones se incumplen de forma reiterada, los concesionarios han obtenido aumentos en ejercicios anteriores.

De acuerdo con el colectivo, ese escenario explica las condiciones actuales del servicio, donde varias de las líneas operan con unidades obsoletas y deficiencias que impactan tanto a las y los usuarios como a los trabajadores.