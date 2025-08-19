Rechaza Jorge Chessal eliminar plurinominales

El primer punto que se debe discutir en serio en la próxima reforma electoral, es la desaparición del proceso de votación popular para funcionarios del Sistema Judicial, y en segundo término, volver al esquema de segunda minoría en el Senado, pero mantener las plurinominales en la Cámara de Diputados y los congresos locales, porque son las únicas ventanas de representación de las minorías, advirtió el abogado Jorge Chessal Palau.

Explicó que en el caso de los tribunales y juzgados, se tiene que regresar a la elección de jueces y magistrados por perfiles, antes que someterlos a lo que piensa la gente como opción de votación popular, y eso sería fundamental en la reforma electoral.

Comentó que la eliminación de plurinominales plantea una representación de minorías, pero sólo bajo el esquema de primera minoría, como originalmente se integró el Senado de la República, esquema que sería recuperado, pero en la propuesta afectaría también a las Cámaras de Diputados.

Agregó que la primer minoría, no necesariamente representa a las minorías, sino que las plurinominales dan representación a muchas otras minorías que no alcanzan a llegar al nivel de la primera minoría y la reforma electoral los dejaría sin representación.

Recordó que los plurinominales en realidad no representan a la población en el Senado de la República, porque los senadores representan a cada estado, pero los plurinominales que representan al estado no tienen nada qué hacer en el Senado. Sin embargo, en la Cámara de Diputados la situación es al revés, porque entre representar nada más a la primera minoría o representar a toda la población, es preferible el último criterio.