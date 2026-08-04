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Rechaza Rocha Medina críticas del CEP vs. el PRI

El partido mantiene trabajo territorial, revela

Por Samuel Moreno

Agosto 04, 2026 03:00 a.m.
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Rechaza Rocha Medina críticas del CEP vs. el PRI
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       La presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, rechazó los señalamientos del presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP), Héctor D´Argence Villegas, quien advirtió sobre una posible fragmentación de la oposición rumbo a las elecciones de 2027 y cuestionó el desempeño de la dirigencia priista.

      Luego de que el dirigente empresarial calificara a Rocha Medina como un "caballo de Troya" y señalara que sus acciones podrían favorecer al partido en el gobierno, la priista sostuvo que respeta su opinión, aunque no la comparte. Consideró que resulta sencillo cuestionar el desempeño de los partidos cuando no se ha participado directamente en ellos.

      "Es muy fácil quienes nunca han estado en un partido, es muy fácil opinar y desdeñar a los partidos", afirmó. Rocha Medina aseguró que el PRI en San Luis Potosí se encuentra en proceso de fortalecimiento y afirmó que las encuestas recientes muestran un crecimiento del partido tanto en percepción como en presencia territorial. Señaló que estos resultados no corresponden únicamente a mediciones solicitadas por el propio instituto político, sino también a ejercicios realizados a nivel nacional y estatal.

      La dirigente priista sostuvo que el partido continuará con el trabajo territorial y descartó que su actuación esté encaminada a beneficiar a otra fuerza política. Aseguró que el tricolor se mantendrá firme frente al escenario político rumbo a 2027.

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      Durante la conferencia, Rocha Medina también arremetió contra Morena y acusó al partido en el gobierno de buscar limitar a la oposición mediante lo que calificó como una "ley mordaza y censura". Puntualizó que el PRI continuará denunciando las acciones que considere contrarias 

      a la democracia.

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