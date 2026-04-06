Recibo digital de Interapas no despega: solo 13% lo usa

A pesar de que el organismo operador de agua ha impulsado el uso del recibo digital con el objetivo de reducir el uso del papel, la adopción entre los usuarios sigue siendo baja, representando apenas el 13 por ciento del total del padrón de usuarios del Interapas.

De acuerdo con un comunicado oficial del organismo operador de agua, unicamente 53 mil 671 personas están inscritas en este esquema, mientras que de acuerdo con el ultimo informe anual disponible existe un padrón de usuarios que asciende a los 407 mil 698 usuarios en los diversos municipios que conforman al Interapas.

El sistema de recibo electrónico comenzó a operar hace un año con la intención de reducir el uso de papel y modernizar la facturación del servicio. En ese periodo, la Dirección Comercial ha enviado 322 mil 26 recibos digitales, cifra que refleja que el mecanismo ya funciona, aunque todavía con una base limitada de usuarios.

El recibo digital permite recibir la facturación del servicio de agua por medios electrónicos previamente registrados, lo que evita documentos impresos y facilita la consulta en cualquier momento. Además, reduce el riesgo de extravío y agiliza el cumplimiento de pagos.

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Para incorporarse a esta modalidad, los usuarios deben descargar la aplicación InterAppas Móvil, disponible para Android y iOS, donde pueden vincular una tarjeta de pago y un correo electrónico.

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Pese a los beneficios y al número de recibos enviados en el primer año, la cobertura del servicio digital aún es reducida frente al padrón total de usuarios, lo que evidencia un reto pendiente para ampliar el uso de esta herramienta.