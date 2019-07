Reclaman acciones vs. invasión antorchista

Ante el intento de un grupo de integrantes del Movimiento Antorchista de ocupar varias viviendas del fraccionamiento Olinda, el presidente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Javier Córdoba, pidió a las autoridades judiciales ser más expeditas en la promoción de acciones de desalojo inmediato de invasores de viviendas.

La invasión antorchista generó ayer una trifulca entre habitantes del fraccionamiento, que defendieron los inmuebles, y los ocupantes. La reyerta dejó un vehículo incendiado. Algunos vecinos denunciaron la tardanza de la policía estatal y la municipal para arribar al lugar, luego de que se hiciera la denuncia.

Al respecto, Javier Córdoba dijo que el Poder Ejecutivo debe incentivar el diálogo con los grupos sociales para evitar que las situaciones empeoren.

El entrevistado recordó que las invasiones propiedad ajena están fuera de la ley y no hay ninguna argumentación jurídica que permita tomar posesión de algo que no es de alguna persona y que no es de su propiedad.

Ayer, integrantes del Movimiento Antorchista invadieron la mañana de ayer varias viviendas que se ubican en el fraccionamiento Olinda, en la Delegación de Villa de Pozos, los propietarios afectados solicitaron el auxilio policiaco, pero como los oficiales tardaron mucho en llegar ellos mismos se encargaron de sacar por la fuerza a los invasores, en los hechos una camioneta fue incendiada y otra lapidada, no hay lesionados, pero tampoco detenidos.

Habitantes del sector manifestaron que en forma repentina se vieron invadidos por integrantes del Movimiento Antorchista, quienes incluso dijeron venir de Puebla, procediendo a violentar las puertas de varias viviendas, intentado apoderarse de ellas.

Vecinos del fraccionamiento afectado manifestaron a éste diario que los Antorchistas, amenazaron con regresar en la tarde o noche y que se iban a meter nuevamente a las casas, estuviera quien estuviera.