Recomienda IMSS acciones de limpieza y descacharrización para prevenir dengue

Ante las condiciones de calor y humedad que se presentan en varias regiones de la entidad potosina, el Instituto Mexicano del Seguro Social, exhorta a la población a intensificar las acciones de prevención y control del mosco transmisor del dengue. La doctora Cristina Cuellar, coordinadora auxiliar de Epidemiología de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS, indicó que el ésta es una enfermedad que puede comprometer la vida de las personas si no es atendida de forma oportuna.

Explicó que el dengue es una infección febril transmitida por el piquete del mosquito Aedes Aegypti, insecto que se reproduce en los reservorios de agua estancada en los domicilios, recipientes o cacharros. Para evitar su proliferación, recomendó eliminar todos los criaderos potenciales, como llantas y objetos en los que se pueda acumular el agua de lluvia; mantener patios limpios y cerrar los recipientes con agua.

La especialista señaló que colocar mosquiteros en puertas y ventanas de la vivienda y utilizar repelentes o insecticidas no tóxicos, puede ayudar a prevenir el piquete del mosco transmisor, principalmente por la mañana y en la noche, que son los momentos en los que tiene mayor predisposición para alimentarse de sangre.

Indicó que los síntomas del dengue tipo clásico son fiebre, dolor de cabeza, huesos, articulaciones, músculos y ojos; además se presenta salpullido en el tronco, brazos y piernas. También, hay náuseas, insomnio y falta de apetito.

Añadió que el dengue hemorrágico puede llegar a ser mortal, se presentan sangrado en las encías, nariz, tubo digestivo, orina y/o hematomas en el cuerpo. Advirtió que, si el paciente se automedica y no acude a recibir la atención médica adecuada, corre el riesgo de agravar la enfermedad.

Ante cualquier malestar se recomienda ir a la Unidad de Medicina Familiar.